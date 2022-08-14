СМИ: власти Индии заморозили активы Vauld на $46 млн

Управление правоприменения Министерства финансов Индии заблокировало криптолендинговой платформе Vauld доступ к активам с оценкой в 370 крор (~$46 млн). Об этом сообщает India Today.

В ведомстве не дали официальных комментариев. Представители Vauld в разговоре с CoinDesk заявили, что изучают вопрос.

4 июля компания объявила о приостановке операций и возможной реструктуризации из-за финансовых трудностей. На следующий день стало известно, что конкурент Nexo подписал с Vauld предварительное соглашение о поглощении.

Позднее СМИ со ссылкой на документы для суда выяснили, что объем непогашенной задолженности Vauld после этих событий составил $402 млн. Из них $363 млн пришлись на розничных инвесторов.

По данным Economic Times, регулятор проводит расследование деятельности десяти криптоплатформ на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью криптовалют.

Напомним, Управление правоприменения Минфина Индии заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.

Претензии к WazirX у регулятора возникли еще в 2021 году — биржу заподозрили в нарушении валютных правил.

В том же году в поле зрения Агентства по борьбе с отмыванием денег Индии попало одно из подразделений Binance.

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