Собеседник разозлившегося Мурада не понимает, что тот от него хочет - и вы не поймете
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Собеседник разозлившегося Мурада не понимает, что тот от него хочет - и вы не поймете

Возможно, кто-то вспомнит Мурада - именно он прославился в социальных сетях после того, как кинул таксиста. Над ним даже устраивали пранки - довольно смешные, вот один из них. Теперь его стали приглашать на различные передачи. В одной из них он вступил в диалог с парнем, но тот искренне не понимал, чего от него хочет Мурад. По понятным причинам - попробуйте сами разобрать, что он пытается сказать.
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По материалам: триникси

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