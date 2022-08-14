Создатели ожидаемой игры Islets объявили дату релиза на Xbox

Вадим Карасев





Разработчики игры Islets сообщили, когда проект выйдет на приставках Xbox One, Nintendo Switch и PC. Дата релиза запланирована на 24 августа 2022 года. Как отмечают разработчики в анонсе даты релиза, «дата выхода версии для Xbox Series X | S планировалась на эту же дату, но ее релиз пришлось немного перенести».

Islets — красочная игра в жанре метроидвании. В проекте игрокам предстоит играть за Айко — начинающего, но подающего надежды воина, исследующего небеса и землю. Главный герой ставит перед собой задачу объединить несколько парящих островов. Для этого об будет рассекать на своем воздушном корабле, путешествуя по островам, надеясь зажечь огонь в драгоценных ядрах.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Islets, в котором объявили дату релиза игры.

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