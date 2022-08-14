Создатели ожидаемой игры Islets объявили дату релиза на Xbox
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Создатели ожидаемой игры Islets объявили дату релиза на Xbox

Создатели ожидаемой игры Islets объявили дату релиза на Xbox


Разработчики игры Islets сообщили, когда проект выйдет на приставках Xbox One, Nintendo Switch и PC. Дата релиза запланирована на 24 августа 2022 года. Как отмечают разработчики в анонсе даты релиза, «дата выхода версии для Xbox Series X | S планировалась на эту же дату, но ее релиз пришлось немного перенести».

Islets — красочная игра в жанре метроидвании. В проекте игрокам предстоит играть за Айко — начинающего, но подающего надежды воина, исследующего небеса и землю. Главный герой ставит перед собой задачу объединить несколько парящих островов. Для этого об будет рассекать на своем воздушном корабле,  путешествуя по островам, надеясь зажечь огонь в драгоценных ядрах.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Islets, в котором объявили дату релиза игры.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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