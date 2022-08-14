Стала известна первая игра, которая покинет Game Pass в конце августа
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Стала известна первая игра, которая покинет Game Pass в конце августа

Стала известна первая игра, которая покинет Game Pass в конце августа


Обычно, Microsoft предупреждает об играх, которые покинут подписку Game Pass, в начале и середине месяца. У игроков после предупреждения остается еще пара недель, чтобы пройти проект или купить его по сниженной цене, со скидкой для подписчиков Game Pass. Бывают и исключения, когда чуть раньше становится известно о проектах, которые скоро удалят из подписки.

Так произошло в этом месяце с игрой NBA 2K22. Игроки начали получать в приложении Game Pass уведомление, что 31 августа игра NBA 2K22 будет удалена из подписки. Какие еще игры, кроме баскетбольного симулятора, удалят из Game Pass в конце августа — неизвестно.


Напомним, 15 августа, то есть уже в понедельник, Game Pass лишится 5 игр.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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