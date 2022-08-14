Стало известно о способе сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19

Вадим Карасев

Аналитик Голованова: для переноса отпуска при заражении COVID-19 нужно оформить больничный

Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала о том, как можно продлить или перенести отпуск в России в случае заражения коронавирусом или другой болезнью. Этим она поделилась с РИА Новости .

По словам эксперта, для сохранения отпуска необходимо получить листок временной нетрудоспособности в медучреждении. При обнаружении у себя признаков коронавирусной инфекции она посоветовала вызвать врача на дом. «Статья 124 Трудового кодекса России предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника», — напомнила Голованова.

Аналитик подчеркнула, что после подтверждения болезни и получения соответствующего документа следует уведомить об этом работодателя, например, по электронной почте. Оповещение руководства потребуется для принятия решения, что делать с отпуском и понимания причины вашей нетрудоспособности. После этого есть два возможных варианта, как поступить.

«Первый — отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. Второй — весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время и отгулять отпуск позже», — объяснила эксперт, подчеркнув, что если сотрудник решит продлить отпуск на дни, совпавшие с болезнью, работодатель не имеет права отказать. В остальных случаях стоит обговорить с руководством новый срок отпуска.

Ранее россиянам сообщили об опасности сочетания COVID-19 с гриппом и аденовирусом. Отмечается, что главной причиной беспокойства медиков на сегодняшний день является не рост заболеваемости коронавирусом, а возможность микст-инфекций.