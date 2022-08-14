Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
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Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2

Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
В ближайшее время Кристина Бухынбалтэ намеревается отправиться в отпуск на две недели, из-за чего не сможет принять участие в финальном туре и побороться за титул Королевы Дом-2. Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ готова уступить титул Королевы Дом-2 Екатерине Гориной или Алёне Опенченко. Как оказалось, во время последнего тура она как раз намеревается отправиться в отпуск на целых две недели, в связи с чем победа ей в любом случае не светит.

Однако велика вероятность, что Крис уступит победу именно Кате Гориной, так как Алёна Опенченко честно сообщила, что услуги пластического хирурга ей попросту не нужны. Кроме того, она даже хотела соскочить с этапа с боди-артом, который снимали совсем недавно.

Тем временем Горина давно мечтает сделать маммопластику, но ей что-то постоянно мешает. Вероятно, именно поэтому Крис готова уступить, хотя у неё самое большое количество подписчиков, если сравнивать с другими участницами Дом-2.

Устроят ли все-таки голосование зрителей и сыграет ли свою роль в этом поддержка Кати Гориной со стороны Кристины Бухынбалтэ?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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