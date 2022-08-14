Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером

Певец Стас Костюшкин вместе с Денисом Клявером выступали в дуэте «Чай вдвоем» и были друзьями. На протяжении 18 лет Стас Костюшкин и Денис Клявер были не только солистами группы «Чай вдвоем», но и друзьями. Однако, когда артисты решили выступать отдельно, они перестали общаться вне сцены. «Семьями не дружим, не хватает времени», — признался на YouTube-шоу «Старый друг» Стас Костюшкин. Тем не менее музыкант утверждает, что они не ругались, и никакого недопонимания между ними нет.«Когда у мужчин заканчиваются общие интересы, у них, наверное, заканчивается и дружба», — объяснил артист. Как рассказал Костюшкин, дуэт с Клявером они создали назло девушкам, с которыми на тот момент были близки, и которые не верили в их будущий успех. Парням хотелось доказать, что они чего-то стоят, и это у них вполне получилось сделать.