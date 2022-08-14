Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки

Неизвестные атаковали протокол Acala Network на базе Polkadot и выпустили более 1,2 млрд AUSD. В результате цена стейблкоина в моменте опускалась до $0,05.

Часовой график AUSD/USDT биржи KuCoin. Данные: TradingView.

На момент написания «стабильная» монета торгуется на уровне $0,87.

«Мы обнаружили проблему с конфигурацией протокола Honzon, влияющую на AUSD. Мы проводим срочное голосование для приостановки операций на Acala на период расследования и решения проблемы. Мы сообщим о возвращении к нормальной работе сети», — заявили в команде проекта.

We have noticed a configuration issue of the Honzon protocol which affects aUSD. We are passing an urgent vote to pause operations on Acala, while we investigate and mitigate the issue. We will report back as we return to normal network operation. — Acala (@AcalaNetwork) August 14, 2022

Как сообщил Twitter-аккаунт WatcherGuru, злоумышленники воспользовались эксплойтом и «напечатали» 1,2 млрд AUSD.

JUST IN: Hackers printed 1.2 billion $AUSD on the Acala Network through an exploit. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 14, 2022

На момент написания активы находятся на кошельке хакера. Цена стейблкоина начала восстанавливаться, но пока не вернулась к положенной отметке $1.

Стартап Acala был основан жителями Новой Зеландии. По утверждению создателей, стейблкоин AUSD позволяет сделать ликвидными активы, заблокированные в стейкинге. Токен можно выпустить под залог различных криптовалют, в том числе Polkadot, Kusama, Acala и Karura.

Напомним, в марте Acala Network запустил фонд на $250 млн для стимулирования использования AUSD.