Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки

Неизвестные атаковали протокол Acala Network на базе Polkadot и выпустили более 1,2 млрд AUSD. В результате цена стейблкоина в моменте опускалась до $0,05.

Часовой график AUSD/USDT биржи KuCoin. Данные: TradingView.

На момент написания «стабильная» монета торгуется на уровне $0,87.

«Мы обнаружили проблему с конфигурацией протокола Honzon, влияющую на AUSD. Мы проводим срочное голосование для приостановки операций на Acala на период расследования и решения проблемы. Мы сообщим о возвращении к нормальной работе сети», — заявили в команде проекта.

We have noticed a configuration issue of the Honzon protocol which affects aUSD. We are passing an urgent vote to pause operations on Acala, while we investigate and mitigate the issue. We will report back as we return to normal network operation.