Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки
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Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки

Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки


Неизвестные атаковали протокол Acala Network на базе Polkadot и выпустили более 1,2 млрд AUSD. В результате цена стейблкоина в моменте опускалась до $0,05.


Часовой график AUSD/USDT биржи KuCoin. Данные: TradingView.

На момент написания «стабильная» монета торгуется на уровне $0,87.


«Мы обнаружили проблему с конфигурацией протокола Honzon, влияющую на AUSD. Мы проводим срочное голосование для приостановки операций на Acala на период расследования и решения проблемы. Мы сообщим о возвращении к нормальной работе сети», — заявили в команде проекта.




Как сообщил Twitter-аккаунт WatcherGuru, злоумышленники воспользовались эксплойтом и «напечатали» 1,2 млрд AUSD.




На момент написания активы находятся на кошельке хакера. Цена стейблкоина начала восстанавливаться, но пока не вернулась к положенной отметке $1.


Стартап Acala был основан жителями Новой Зеландии. По утверждению создателей, стейблкоин AUSD позволяет сделать ликвидными активы, заблокированные в стейкинге. Токен можно выпустить под залог различных криптовалют, в том числе Polkadot, Kusama, Acala и Karura.


Напомним, в марте Acala Network запустил фонд на $250 млн для стимулирования использования AUSD.

# Экономика стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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