Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля

Вадим Карасев

Вернулись из отпуска и хочется что-то обновить в квартире? Затевать ремонт не обязательно, добавить уюта и создать правильную атмосферу можно и с помощью нового домашнего текстиля. В очередной подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала разные варианты: от комплекта белья до льняного панно.

1.Комплект белья Morфeus

Цена: от 12 800 руб.

Этот комплект будто создан для самых преданных поклонников барбикора, которые даже в постели не хотят расставаться с любимым оттенком. Удобно, что комплект можно составить самому — в наличии есть разные размеры, также можно указать требуемое количество предметов или, наоборот, отказаться от чего-то. В начале августа у бренда появился и первый офлайн-корнер в ТЦ "Авиапарк" (Москва).





Morфeus

2.Наволочка "Горошки" KatShelomanov

Цена: 1 760 руб.

Август — время сбора урожая. Но если огород — это не ваша стихия, то создать нужную атмосферу можно с помощью декора: например, надеть такие наволочки на подушки в гостиной.





KatShelomanov

3.Комплект постельного белья Wake me Wake

Цена: 1 679 руб.

Бренд домашнего текстиля в июле выпустил коллаборацию со стрит-арт-художником Max13. На хлопковое белье нанесли графичный принт с черепами — один из любимых символов художника. Комплект стал первой моделью в тинейджерской линейке бренда. Но если в душе вам все еще 15, то кто же запретит купить это себе.





Wake me Wake

4.Подушка на стул Tkano

Цена: 1 390 руб.

Собраться на неспешный завтрак или на вечерние посиделки с вином? Для многих именно кухня самое душевное место в квартире, так что создать уют и комфорт тут хочется особенно. У бренда Tkano можно найти классные подушки для стульев и табуреток. Присмотреться стоит к синим — данный оттенок достаточно мелькал в последних модных коллекциях, чтобы прорваться в тренды.





Tkano

5.Постельное белье Urban Family

Цена: 2 400 руб.

Устали от бесконечных цветочков, полосок и пастельных цветов? На Lamoda появилось новое постельное белье бренда Urban Family графитового оттенка — для всех, кто верен черному всегда.





Urban Family

6.Скатерть Perinne

Цена: 9 000 руб.

Основательницы марки Света Катаргина и Таня Бабкова объединяют графический дизайн и прикладное искусство под слоганом design x traditions и вдохновляются культурой Русского Севера. Коллекции получаются не просто красивыми, но еще и познавательными. Например, линейка "Лес, вода и камень" посвящена карельской природе, а в названии вещей используются слова из карельского языка, находящегося под угрозой исчезновения. Вот эта скатерть называется n'uoru, что в переводе значит "каменистая мель".





Perinne

7.Наволочка DOM forherforhim

Цена: 2 500 руб.

Еще одна находка для любителей минимализма — вся линейка белья тут выполнена в черно-белой гамме, а на наволочки нанесены авторские рисунки с довольно чувственными мотивами.

8.Панно We-A-Ve

Цена: 26 000 руб.

Домашний текстиль может стать и настоящим украшением интерьера — как, например, такое льняное панно, созданное мастером лоскутного шитья Нелли Савельевой.





We-A-VeНадя Бесчетникова