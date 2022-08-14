Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля

Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля

Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля

Вернулись из отпуска и хочется что-то обновить в квартире? Затевать ремонт не обязательно, добавить уюта и создать правильную атмосферу можно и с помощью нового домашнего текстиля. В очередной подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала разные варианты: от комплекта белья до льняного панно.

1.Комплект белья Morфeus

Цена: от 12 800 руб.

Этот комплект будто создан для самых преданных поклонников барбикора, которые даже в постели не хотят расставаться с любимым оттенком. Удобно, что комплект можно составить самому — в наличии есть разные размеры, также можно указать требуемое количество предметов или, наоборот, отказаться от чего-то. В начале августа у бренда появился и первый офлайн-корнер в ТЦ "Авиапарк" (Москва).


Morфeus

2.Наволочка "Горошки" KatShelomanov

Цена: 1 760 руб.

Август — время сбора урожая. Но если огород — это не ваша стихия, то создать нужную атмосферу можно с помощью декора: например, надеть такие наволочки на подушки в гостиной.


KatShelomanov

3.Комплект постельного белья Wake me Wake

Цена: 1 679 руб.

Бренд домашнего текстиля в июле выпустил коллаборацию со стрит-арт-художником Max13. На хлопковое белье нанесли графичный принт с черепами — один из любимых символов художника. Комплект стал первой моделью в тинейджерской линейке бренда. Но если в душе вам все еще 15, то кто же запретит купить это себе.


Wake me Wake

4.Подушка на стул Tkano

Цена: 1 390 руб.

Собраться на неспешный завтрак или на вечерние посиделки с вином? Для многих именно кухня самое душевное место в квартире, так что создать уют и комфорт тут хочется особенно. У бренда Tkano можно найти классные подушки для стульев и табуреток. Присмотреться стоит к синим — данный оттенок достаточно мелькал в последних модных коллекциях, чтобы прорваться в тренды.


Tkano

5.Постельное белье Urban Family

Цена: 2 400 руб.

Устали от бесконечных цветочков, полосок и пастельных цветов? На Lamoda появилось новое постельное белье бренда Urban Family графитового оттенка — для всех, кто верен черному всегда.


Urban Family

6.Скатерть Perinne

Цена: 9 000 руб.

Основательницы марки Света Катаргина и Таня Бабкова объединяют графический дизайн и прикладное искусство под слоганом design x traditions и вдохновляются культурой Русского Севера. Коллекции получаются не просто красивыми, но еще и познавательными. Например, линейка "Лес, вода и камень" посвящена карельской природе, а в названии вещей используются слова из карельского языка, находящегося под угрозой исчезновения. Вот эта скатерть называется n'uoru, что в переводе значит "каменистая мель".


Perinne

7.Наволочка DOM forherforhim

Цена: 2 500 руб.

Еще одна находка для любителей минимализма — вся линейка белья тут выполнена в черно-белой гамме, а на наволочки нанесены авторские рисунки с довольно чувственными мотивами.

8.Панно We-A-Ve

Цена: 26 000 руб.

Домашний текстиль может стать и настоящим украшением интерьера — как, например, такое льняное панно, созданное мастером лоскутного шитья Нелли Савельевой.


We-A-Ve
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Итоги недели: Ethereum протестировала $2000, а Tornado Cash попал под санкции
Итоги недели: Ethereum протестировала $2000, а Tornado Cash попал под
В Иркутской области детям с инвалидностью помогут в выборе профессии
В Иркутской области детям с инвалидностью помогут в выборе профессии
Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля
Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок
Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со свекровью
Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со
Творческая молодежь из ЛНР поучаствует в фестивале "ТавридаАРТ" в Крыму
Творческая молодежь из ЛНР поучаствует в фестивале
Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп
Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп
Свежее фото похудевшей Екатерины Скулкиной
Свежее фото похудевшей Екатерины Скулкиной
Cult of the Lamb и Marvel’s Spider-Man Remastered — лидеры Steam минувшей недели: 8-14 августа
Cult of the Lamb и Marvel’s Spider-Man Remastered — лидеры Steam
Идеальная чистота по-турецки: почему в этой стране нет неопрятных домов
Идеальная чистота по-турецки: почему в этой стране нет неопрятных
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки
Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки

Топ на сегодня

Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной

Еще по теме

7 комплектов постельного белья, чтобы не вылезать из кровати
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина
10 розовых вещей, чтобы окунуться в "барбикор" — главный тренд этого лета
Панно и орнаменты из полиуретановой лепнины