Светлана Лобода теперь работает за копейки
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Светлана Лобода теперь работает за копейки

Светлана Лобода теперь работает за копейки
Гонорары певицы Светланы Лободы резко снизились. Недавно артистка перебралась на постоянное место жительства в Ригу. Старшую дочь Евангелину она устроила в самую престижную школу Латвии, а концерт, который должен был состояться в Таллине, накануне перенесла. Говорит, что райдер был не выполнен.
Известно, что в России, куда въезд ей теперь запрещен, Лобода брала за корпоратив 150 тысяч евро. Причем, исключительно в конверте, чтобы налоги не платить. Теперь же, как пишет «Комсомольская правда», число приглашений петь на частных мероприятиях снизилось в целом на 90%. А гонорар упал до 50 тысяч евро. Напомним, ранее стало известно, что другая украинская певица Ани Лорак, которая отменила все концерты в России, осенью планирует поехать на гастроли в Германию и Чехию.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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