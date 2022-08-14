Свежее фото похудевшей Екатерины Скулкиной

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина вплотную занялась своим похудением 2 года назад. До этого полная женщина решила, что хочет иметь красивую стройную фигуру, и все это время идет к цели уверенными шагами. Стоит отметить, что юмористка добилась впечатляющих результатов.

За достижениями Скулкиной следит немало поклонников. Екатерина скинула уже 20 кг и продолжает худеть. При этом она не ложилась под нож хирурга, как это делают многие знаменитости, а делает ставку на правильное питание и регулярные занятия спортом. Актриса признается, что не нарушает режим, не пропускает тренировки и следит за своим питанием.

На днях Скулкина поделилась фотографией с отпуска. Екатерина одета в черный сарафан с открытыми плечами. По облегающему силуэт платью видно, как сильно похудела актриса – она достигла поистине впечатляющих результатов. Скулкину не узнать в новом образе.





Поклонники оценили старания женщины и отметили, что она очень сильно изменилась, причем в лучшую сторону:

«Ой, мама, кто это?», «Шикарная фигура, очень похудела», «Екатерина, Вас и не узнать на этой фотке. Очень изменились», «Шикарная женщина с шикарной фигурой», «Прекрасный результат. Так держать!».

Напомним, что Екатерина Скулкина стала известна и узнаваема после женского юмористического шоу Comedy Woman. Программа закрылась, но за это время юмористка стала популярной. Скулкина заключила выгодные контракты и продолжает работать на телевидении.