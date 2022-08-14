Тату-мастер из Вьетнама делает реалистичные портреты на коже своих клиентов, которые сложно отличить от фото

Татуировка — это серьёзный шаг. Но, как говорят многие владельцы тату — стоит сделать одну и остановиться уже невозможно. Не имея татуировок, оспаривать это утверждение сложно, поэтому поверим на слово.

Но у тату-мастера Куанг Фома из Вьетнама многие хотели бы сделать татуировку, потому что он обладает каким-то волшебным мастерством переноса портретов с фотографии на кожу заказчика. Результат настолько поразительный и реалистичный, что мастера часто обвиняют в использовании фотошопа. Но поверьте, талант, обучение и многие часы кропотливой работы — вот истинная причина таких потрясных татуировок.

Поразительная реалистичность

Румяные щёчки

Многие обвиняют меня в том, что я использую фотошоп. Так вот на моей странице много видео с процессом работы. Конкретно на эту татуировку я потратил около 10 часов.

Портрет жены заказчика

Согласитесь, шапка у детки просто огонь

Модная крошка

Самое родное

Левый рисунок полностью зажил через 1 год, а правый через 2 года.

В лучших традициях

Родной

Оригинальному снимку более 20 лет.

Маленький львёнок

Сынок

Кто-то делает татуировки не просто для красоты. Некоторые люди просто стремятся скрыть какие-то дефекты своей внешности, как они считают. Результат, конечно, великолепный!

У сердца

Счастливый момент

На эту татуировку ушло около 10 часов работы.

Братья

Левый рисунок свежий, а правый заживший.

Всего-то 8 часов работы

Тату с портретом этого улыбающегося парня делает меня очень счастливым.

9 часов работы

Его жена, его первая татуировка.

А вы бы решились сделать подобный портрет на своём теле? 🙂