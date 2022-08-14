Тату-мастер из Вьетнама делает реалистичные портреты на коже своих клиентов, которые сложно отличить от фото
Татуировка — это серьёзный шаг. Но, как говорят многие владельцы тату — стоит сделать одну и остановиться уже невозможно. Не имея татуировок, оспаривать это утверждение сложно, поэтому поверим на слово.
Но у тату-мастера Куанг Фома из Вьетнама многие хотели бы сделать татуировку, потому что он обладает каким-то волшебным мастерством переноса портретов с фотографии на кожу заказчика. Результат настолько поразительный и реалистичный, что мастера часто обвиняют в использовании фотошопа. Но поверьте, талант, обучение и многие часы кропотливой работы — вот истинная причина таких потрясных татуировок.
Поразительная реалистичность
Румяные щёчки
Многие обвиняют меня в том, что я использую фотошоп. Так вот на моей странице много видео с процессом работы. Конкретно на эту татуировку я потратил около 10 часов.
Портрет жены заказчика
Согласитесь, шапка у детки просто огонь
Модная крошка
Самое родное
Левый рисунок полностью зажил через 1 год, а правый через 2 года.
В лучших традициях
Родной
Оригинальному снимку более 20 лет.
Маленький львёнок
Сынок
Кто-то делает татуировки не просто для красоты. Некоторые люди просто стремятся скрыть какие-то дефекты своей внешности, как они считают. Результат, конечно, великолепный!
У сердца
Счастливый момент
На эту татуировку ушло около 10 часов работы.
Братья
Левый рисунок свежий, а правый заживший.
Всего-то 8 часов работы
Тату с портретом этого улыбающегося парня делает меня очень счастливым.
9 часов работы
Его жена, его первая татуировка.
А вы бы решились сделать подобный портрет на своём теле? 🙂