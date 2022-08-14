Теща Сергея Глушко считает его говном
Сегодня, 15:10
Похоже, стриптизер Сергей Глушко никогда не нравился маме Наташи Королевой. Людмила Порывай посетила концерт Ирины Билых. Когда мать Наташи Королевой поднялась на сцену, украинская певица задала провокационный вопрос. 52-летняя Ирина Билык колесит по Америке и дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Во время выступления в Майами певица позвала на сцену мать Наташи Королевой. Когда 76-летняя Людмила Порывай поднялась, артистка положила руку ей на плечи и, глядя прямо в глаза, спросила: «Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?» Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Теща 52-летнего Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери и громко рассмеялась. Видимо, женщина разделяет мнение Билык. «С такими родственниками и врагов не надо...» — похоже, пользователи Сети в шоке от равнодушия Порывай.
Справедливости ради стоит отметить, 49-летняя Наташа Королева неоднократно говорила прессе, что дорога своему мужу. Несколько лет назад она рассказала о жутком случае. Пара отдыхала на Волге. Певицу выбросило из катера, а стриптизер вытащил ее из воды и не покидал на протяжении всего срока восстановления. «После этой аварии я поняла, что Серега — это тот человек, который будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, находился трое суток со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я была на грани жизни и смерти. Меня выкинуло прямо из лодки. Он меня доставал со дна, откачивал», — вспоминает исполнительница. Дела у давно перебравшейся в США тещи Тарзана идут не так хорошо, как ей хотелось бы. Недавно Людмила Ивановна удивила подписчиков своего блога неожиданным предложением. Она объявила, что хочет подзаработать и готова продавать платные поздравления. Мать Наташи Королевой согласна записать видеоролик, в котором поздравит заказчика с любым праздником. «Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания», — обещает она. Ранее женщина хвасталась, что в Штатах не работала ни дня и живет на минимальную пенсию.
По материалам: z-aya