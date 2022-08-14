Теща Сергея Глушко считает его говном

Похоже, стриптизер Сергей Глушко никогда не нравился маме Наташи Королевой. Людмила Порывай посетила концерт Ирины Билых. Когда мать Наташи Королевой поднялась на сцену, украинская певица задала провокационный вопрос. 52-летняя Ирина Билык колесит по Америке и дает благотворительные концерты в поддержку Украины. Во время выступления в Майами певица позвала на сцену мать Наташи Королевой. Когда 76-летняя Людмила Порывай поднялась, артистка положила руку ей на плечи и, глядя прямо в глаза, спросила: «Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?» Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Теща 52-летнего Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери и громко рассмеялась. Видимо, женщина разделяет мнение Билык. «С такими родственниками и врагов не надо...» — похоже, пользователи Сети в шоке от равнодушия Порывай.Справедливости ради стоит отметить, 49-летняя Наташа Королева неоднократно говорила прессе, что дорога своему мужу. Несколько лет назад она рассказала о жутком случае. Пара отдыхала на Волге. Певицу выбросило из катера, а стриптизер вытащил ее из воды и не покидал на протяжении всего срока восстановления. «После этой аварии я поняла, что Серега — это тот человек, который будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, находился трое суток со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я была на грани жизни и смерти. Меня выкинуло прямо из лодки. Он меня доставал со дна, откачивал», — вспоминает исполнительница. Дела у давно перебравшейся в США тещи Тарзана идут не так хорошо, как ей хотелось бы. Недавно Людмила Ивановна удивила подписчиков своего блога неожиданным предложением. Она объявила, что хочет подзаработать и готова продавать платные поздравления. Мать Наташи Королевой согласна записать видеоролик, в котором поздравит заказчика с любым праздником. «Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания», — обещает она. Ранее женщина хвасталась, что в Штатах не работала ни дня и живет на минимальную пенсию.