Требования к упаковке молочных смесей смягчили
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Требования к упаковке молочных смесей смягчили

Требования к упаковке молочных смесей смягчили

Решением Совета Евразийской экономической комиссии скорректированы требования к упаковке продукции детского питания на молочной основе. Документ вступает в силу 14 августа.

Теперь жидкие (адаптированные или частично адаптированные смеси), питьевое молоко, сливки питьевые, а также кисломолочные продукты можно выпускать в обращение фасованными и упакованными в герметичную мелкоштучную упаковку, не превышающую объем или массу 0,5 литра. Прежде максимальный объем был 0,25 литра.

До 31 декабря 2022 года выпуск в обращение такой продукции разрешен только на территории РФ. При этом ее не будут маркировать единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Более того — на упаковку нанесут надпись: «Для реализации только на территории Российской Федерации».


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По материалам: pnp.ru

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