Творческая молодежь из ЛНР поучаствует в фестивале "ТавридаАРТ" в Крыму

Вадим Карасев

Группа из 120 представителей творческой молодежи Луганской Народной Республики отправилась на фестиваль "ТавридаАРТ" в Крым, сообщает Луганский информационный центр.

Как рассказала главный специалист отдела искусств и художественного образования управления культуры и туризма министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Наталья Мележик, возраст участников "ТавридаАРТ" от 18 до 35 лет. В основном это студенты и выпускники высших учебных заведений республики.

«Это ребята, которые в профессиональной сфере или любительской сфере занимаются искусством", - отметила Мележик.

Она рассказала, что в рамках фестиваля вокалисты из ЛНР выступят вместе с народной артисткой России Ларисой Долиной, а скрипачи – с известными российскими музыкантами.

Студентка Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Светлана Бондаренко отметила, что ожидает "крутого концерта и классных знакомств".

"Хочу познакомиться с новыми людьми, узнать что-то классное от них, поделиться, может быть, каким-то опытом. Там (на фестивале) очень крутая программа, очень много всего интересного. Хотелось бы побывать везде, но много разных мероприятий поставили в одно время, поэтому вряд ли это получится", - рассказала девушка.