Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»В возрасте 64 лет умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз

В возрасте 64 лет умерла американская актриса и режиссер Дениз Дауз. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на сестру артистки Трейси Дауз.

«С болью в сердце сообщаю о том, что моя сестра Дениз Доуз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — написала Трейси в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пару дней назад стало известно о том, что звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дауз впала в кому, вызванной острой формой менингита. О том, в какой момент актрисе поставили такой диагноз, не уточнялось. Медики не давали прогнозов, когда знаменитость сможет прийти в себя и окончательно поправиться.

Помимо участия в сериале «Беверли-Хиллз 90210» Дауз также снималась в таких проектах, как «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Доктор Хаус», «Кости» и многих других.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Энны Хеч.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана

Топ на сегодня

Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16 фото)
Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому

Еще по теме

Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме
Звезда "Баффи" поддержала борющуюся с раком Шэннон Доэрти (фото)
Дженни Гарт шокировала лишним весом
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" засветила беременный живот в прозрачном топе (фото)