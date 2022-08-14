Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре
Вчера, 23:00 Вадим Карасев
Подписка Game Pass в сентябре пополнится не менее чем 5 новинками, о чем известно уже сейчас. До начала сентября остается еще полмесяца, но Microsoft и игровые студии-партнеры уже раскрыли значительное количество игр, которые добавят в подписку сразу после релиза.
Следующие 5 игр добавят в Game Pass в сентябре.
Commandos 3 — HD Remaster (сентябрь)
Watch this video on YouTube Обратите внимание — сентябрь является официальным релизным окном для игры, без уточнения даты, но появились слухи, что проект может выйти в конце августа.
Disney Dreamlight Valley (6 сентября, ранний доступ)
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Train Sim World 3 (6 сентября)
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Grounded 1.0 (27 сентября)
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Moonscars (27 сентября)
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По материалам: newxboxone