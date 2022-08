Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре

Вадим Карасев





Подписка Game Pass в сентябре пополнится не менее чем 5 новинками, о чем известно уже сейчас. До начала сентября остается еще полмесяца, но Microsoft и игровые студии-партнеры уже раскрыли значительное количество игр, которые добавят в подписку сразу после релиза.

Следующие 5 игр добавят в Game Pass в сентябре.

Commandos 3 — HD Remaster (сентябрь)

Disney Dreamlight Valley (6 сентября, ранний доступ)

Train Sim World 3 (6 сентября)

Grounded 1.0 (27 сентября)

Moonscars (27 сентября)

Watch this video on YouTube Обратите внимание — сентябрь является официальным релизным окном для игры, без уточнения даты, но появились слухи, что проект может выйти в конце августа.Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube