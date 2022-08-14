Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре
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Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре

Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре


Подписка Game Pass в сентябре пополнится не менее чем 5 новинками, о чем известно уже сейчас. До начала сентября остается еще полмесяца, но Microsoft и игровые студии-партнеры уже раскрыли значительное количество игр, которые добавят в подписку сразу после релиза.

Следующие 5 игр добавят в Game Pass в сентябре.

Commandos 3 — HD Remaster (сентябрь)


Watch this video on YouTube Обратите внимание — сентябрь является официальным релизным окном для игры, без уточнения даты, но появились слухи, что проект может выйти в конце августа.

Disney Dreamlight Valley (6 сентября, ранний доступ)


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Train Sim World 3 (6 сентября)


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Grounded 1.0 (27 сентября)


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Moonscars (27 сентября)


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре
Уже известно о 5 играх, которые попадут в Game Pass в сентябре

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