В Британии сравнили США с банановой республикой
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В Британии сравнили США с банановой республикой

В Британии сравнили США с банановой республикойThe Spectator: США производят впечатление банановой республики и «спятившей геронтократии»СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Соединенные Штаты близки к состоянию банановой республики, заявил заместитель главного редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

По его мнению, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин видит в Америке не только сверхдержаву в упадке, но и окончательно «спятившую геронтократию». В частности, он напомнил о визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, который произошел вопреки предостережениям Пекина, что ее приезд будет воспринят как серьезная провокация. «Некоторые эксперты сочли, что коммунистическая партия Китая воспользовалась визитом Пелоси как предлогом для репетиции вторжения. Отлично сработано!», — сыронизировал Грей.

Журналист также упомянул обыски в доме бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме того, он указал на то, что в США зашкаливает уровень убийств и до сих пор не решена проблема с поставками детского питания для младенцев. Грей подчеркнул, что подобных проблем «в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сделал предупреждение президенту США Джо Байдену на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и подчеркнул, что «играющий с огнем» сам себя обожжет.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа и назвал Соединенные Штаты банановой республикой.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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