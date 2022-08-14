В Иркутской области детям с инвалидностью помогут в выборе профессии

В Иркутской области школьникам с ограниченными возможностями здоровья будет оказана помощь с выбором будущей профессии. Это станет возможным благодаря сотрудничеству между Институтом развития профессионального образования и Фондом Гуманитарных Проектов — оператором проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут взаимодействовать в вопросах совершенствования профориентационной работы для ребят-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также помогать им определиться с выбором профессии, которую можно будет получить, в том числе в системе среднего профессионального образования.

В этом году к реализации профориентационного проекта будет привлечен Иркутский техникум авиастроения и материалообработки. Он является базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Иркутской области.

Школьники Приангарья, в том числе ребята с инвалидностью смогут попробовать себя в роли электрика, сварщика, специалиста по цифровым технологиям. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья будут проведены мастер-классы по профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесаря.

В Минобре региона отметили, что сотрудничество Института развития профессионального образования и Фонда гуманитарных проектов позволит создать профориентационную систему, которая будет удобна для всех ребят. Так, планируется запустить платформу по профессиональной навигации. Она поможет учащимся узнать, какие профессии наиболее востребованы у них в регионах, рассмотреть существующие перспективы.