В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа

В лесах Иркутской области на утро 14 августа новых возгораний не зарегистрировано. Однако, в связи с незначительным прогревом территории, силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и наземные силы ЛПС Лесхоза Иркутской области приведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кратность авиапатрулирования увеличена до понедельника включительно. На территории северных районов области до 31 августа действует особый противопожарный режим. Начиная с третьего класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.