В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились

Вадим Карасев

Политолог Синельников-Оришак усомнился в выдвижении Байдена на второй президентский срок

У президента США Джо Байдена вряд ли есть планы баллотироваться на новый срок. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Он назвал такие предположения сомнительными, а также рассказал, как в США отреагируют на новое выдвижение Байдена.

«Для него это будет ошибкой. Об этом сейчас подзабыли, но, когда Байден объявлял о своем выдвижении на первый срок, он оговаривал, что он президент одного срока. Сейчас это все подзабыто, но стоит ему объявить о выдвижении на второй срок, это ему обязательно вспомнят. На самом старте он уже очень сильно потеряет. К тому же еще очень много времени. Мне кажется, предсказания, что Байден собирается пойти на выборы сомнительны», — сказал американист.

По мнению Михаила Синельникова-Оришака, для демократической партии Байден сейчас не единственный возможный кандидат на пост главы государства.

«Очень много различных претендентов, между ними мы будем еще наблюдать интересную схватку», — объяснил он.

Издание Bloomberg сообщило, что 79-летний Джо Байден после довыборов в американский Конгресс 8 ноября объявит о планах баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что действующий глава государства намерен переизбраться на следующих выборах.