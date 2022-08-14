В Подмосковье состоялся исторический матч между командой "Знамя Труда-2" и ДНР

Вадим Карасев

На стадионе "Знамя Труда" в Орехово-Зуеве 13 августа состоялся исторический матч между молодежной сборной "Знамя Труда-2" и командой Донецкой народной республики.

Поводом стал юбилей - 60 лет исполнилось со дня встречи команд из Орехово-Зуева и Донецка в финале Кубка СССР. Та игра собрала на стадионе в Москве более 100 тысяч болельщиков. Несмотря на поражение орехово-зуевской команды со счетом 2:0 матч навсегда был вписан в историю "Знамени Труда" как самое знаковое событие в истории. "Знамя Труда" была единственной командой, принимавшей участие в финале Кубка СССР, но никогда не выступавшей в высшем дивизионе.

Перед началом встречи молодежных сборных команды и зрителей поприветствовали посол ДНР в России Ольга Макеева, депутаты Госдумы Геннадий Панин и Роман Терюшков.

В составе сборной из ДНР воспитанники известных клубов, в том числе ФК "Шахтер Донбасса" Донецка. Несмотря на то, что тренировки ребят сейчас проходят в сложных условиях, гости показали игру на высшем уровне - первый тайм закончился со счетом 1:4. Во втором тайме увереннее выглядело "Знамя Труда-2". Ореховской команде удалось отыграть два мяча, однако победа осталась за гостями. Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу юношеской сборной ДНР.