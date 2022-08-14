В России в 2022 году прогнозируют рекордный урожай зерновых
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В России в 2022 году прогнозируют рекордный урожай зерновых

В России в 2022 году прогнозируют рекордный урожай зерновых

В России урожай зерновых в этом году может стать рекордным и составить 145 миллионов тонн. Такой прогноз сделал директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, которые приводит ТАСС, только пшеницы ожидается 95 миллионов тонн.

Он также предупредил о рисках, которые могут повлиять негативно на урожай: это поздняя уборка и возможное ухудшение погоды, из-за которой аграрии могут не досчитаться собранных зерновых.      

В 2021 году урожай зерновых в России составил 121,3 миллиона тонн, из которых 76 млн тонн — пшеница. Такие данные привел Росстат. Президент РФ Владимир Путин в мае сообщил о прогнозе на 2022 год — 130 млн тонн. Однако позднее глава Минсельхоза Николай Патрушев допустил недостижение этого показателя и пересмотра планов по экспорту.   

Тема вероятного наступления в мире продовольственного кризиса стала актуальной с учетом событий, последовавших после начала специальной военной операции России на Украине. Западом против РФ, крупнейшего поставщика зерна на планете, были введены масштабные санкции, которые привели к сбоям в его поставках и значительному росту цен. На это повлиял также невывоз украинского зерна, который также составляет значительную долю в мировом рынке. В результате возник риск возникновения голода в ряде развивающихся стран, в частности в Африке.

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По материалам: pnp.ru

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