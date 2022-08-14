В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны

В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны

В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страныШвейцарский депутат Амодрю заявила о потере страной нейтрального статуса из-за санкций

Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза в отношении России, «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В связи с этим страна больше не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, заявила депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии (ШНП) Селин Амодрю в интервью газете Tribune de Genève.

«Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», — заявила политик. Амодрю также выразила мнение, что Берну следует «не применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои услуги».

Депутат также напомнила, что в июне 2021 года Швейцария добилась международного успеха, принимая на своей территории саммит лидеров России и США. Однако присоединение к санкциям «поставило под вопрос это достижение», отметила она.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал невозможным представление Швейцарией дипломатических интересов Украины в России из-за потери нейтралитета.

На данный момент Швейцария также представляет интересы Грузии в России, так как дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны с 2008 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и молитвы
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и
Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за Тайваня
Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за
Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin информации
Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с
Елена Ваенга показала сына – именинника в его первый юбилей
Елена Ваенга показала сына – именинника в его первый юбилей
Иосиф Пригожин рассказал о связи с Валентином Юдашкиным
Иосиф Пригожин рассказал о связи с Валентином Юдашкиным
Регина Тодоренко не рожала, пока не прилетел муж
Регина Тодоренко не рожала, пока не прилетел муж
Андрей Малахов будет и дальше богатеть даже без своей программы
Андрей Малахов будет и дальше богатеть даже без своей программы
Мама Риты Дакоты участвовала в беспорядках в Белоруссии
Мама Риты Дакоты участвовала в беспорядках в Белоруссии
Оберег на счастье и удачу: зачем завязывают нити на запястье, что значат их разные цвета
Оберег на счастье и удачу: зачем завязывают нити на запястье, что
Фарруху Иванову из Баяндаевского района нужна помощь в лечении редкого заболевания
Фарруху Иванову из Баяндаевского района нужна помощь в лечении
В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны
В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны

Топ на сегодня

499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина

Еще по теме

Савченко предложила постепенно снять санкции против России
Савченко выступила за особый статус для всей Украины
Постпред РФ: Украина заплатит за присоединение к санкциям ЕС
Савченко заявила, что спасти Украину может диктатура