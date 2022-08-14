В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения

Настало время "ачешуительных" историй. В США девушка подала в суд на своих родителей. Но нет, о жестоком обращении с ребенком речи не идет. Дело в том, что родители произвели ее на свет без, непосредственно, разрешения не родившейся дочурки. Мол, она не просила ее рожать. И самое безумное в истории заключается не в этом, а в том, что барышня выиграл суд. Отныне родители девушки обязаны выплачивать ей по пять 5000 долларов каждый месяц. Естественно, они подали апелляцию. Они заявили, что не заплатят ни копейки, пока суд не пересмотрит дело. Вот такие дела...
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана

Топ на сегодня

Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16 фото)
Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому

Еще по теме

Странный поступок: 18-летняя австрийка подала в суд на родителей
На Камчатке многодетных родителей подозревают в жестоком избиении детей
В Украине разрешили вывозить за границу детей без согласия одного из родителей
Российская школьница совершила самоубийство из-за iPhone 7