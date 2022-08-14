В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения

Вадим Карасев

Настало время "ачешуительных" историй. В США девушка подала в суд на своих родителей. Но нет, о жестоком обращении с ребенком речи не идет. Дело в том, что родители произвели ее на свет без, непосредственно, разрешения не родившейся дочурки. Мол, она не просила ее рожать. И самое безумное в истории заключается не в этом, а в том, что барышня выиграл суд. Отныне родители девушки обязаны выплачивать ей по пять 5000 долларов каждый месяц. Естественно, они подали апелляцию. Они заявили, что не заплатят ни копейки, пока суд не пересмотрит дело. Вот такие дела...