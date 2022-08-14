Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях

Дана Борисова высказалась о судьбе певицы Веры Брежневой. О Светлане Лободе и Вере Брежневой, ранее заявивших, что в Россию они больше никогда не приедут, высказалась Дана Борисова. Телеведущая не поскупилась на хлесткие слова в адрес известных певиц. Звезда экрана считает, что своими неосторожными фразами артистки отвернули от себя публику, поэтому дальнейшая их судьба на эстраде, можно сказать, предрешена.«Они даром никому не нужны, у меня злорадство. Они получили по носу, считали себя примами, жили в шоколаде, повыходили замуж и получили по заслугам. Кому они нужны сейчас? В ОАЭ, в дорогом отеле на Новый год попеть — предел их мечтаний», — цитирует Борисову solenka.info. Ранее украинская певица Светлана Лобода побывала с гастролями в Европе, однако там ее встретили не так, как она планировала.