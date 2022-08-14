Влияние климатических изменений на рынок продовольствия оценили
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Влияние климатических изменений на рынок продовольствия оценили

Влияние климатических изменений на рынок продовольствия оценилиЭкономист Холод: в России климатические изменения не влияют на продовольственный рынок

В России климатические изменения не влияют на продовольственный рынок. Однако российская экономика является рыночной, поэтому любое изменения условий в мире ведет к повышению цен и в России. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил влияние климата доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.



Климатические изменения в США и Европе

Стоимость помидоров, томатной пасты и соусов в США увеличилась из-за засухи в Калифорнии. Причиной роста цен стал усиливающийся водный кризис, вызванный сильнейшей за последние 1200 лет засухой. Кроме того, трудности с выращиванием урожая помидоров вызывают подорожавшие топливо и удобрения.

«Экстремальные отклонения природно-климатических условий ведут к недопроизводству чего бы то ни было в сельском хозяйстве. В США случилась засуха, соответственно, это повлияло на разные продукты, в том числе на производство помидоров», — сказал Холод.

Экономист отметил, что засуха произошла и в большей части европейских стран. А это, в свою очередь, также приведет к увеличению стоимости ряда продуктов.

«Например, в Испании засуха повлияет на производство оливок, соответственно, нужно ждать подорожания. Еще в Европе из-за засухи проблемы с пастбищами, значит, нужно ждать подорожания молока, и в конечном счете мяса», — сообщил он.

Однако даже при всех негативных последствиях, которые наблюдаются, климатические изменения не приведут к исчезновению какого-либо продукта, убежден Холод.

«Конечно, были в истории подобные случаи: была болезнь винограда в 19 веке, когда он действительно в Европе пропал, потому что все насаждения были уничтожены. Но он выжил за счет Латинской Америки, куда был до этого вывезен. Например, те же оливки растут не только в Европе, но и даже в Азербайджане», — рассказал экономист.



Климатические изменения в России

В России же климатические изменения не являются столь глобальными, однако воздействие мировых природных явлений будет, считает Леонид Холод.

Экономист отметил, что природные явления — это один из миллиона факторов подорожания. Он добавил, что в России ожидается инфляция в 15 процентов, которая тоже приведет к подорожанию продовольствия. При этом Холод уверен, что увеличение стоимости продуктов питания не скажется на продовольственной корзине россиянина.

Ранее стало известно, что политическая стабильность в Индии оказалась под угрозой из-за роста цен на помидоры. За месяц средняя розничная цена помидоров в южно-азиатской стране подскочила на 70 процентов — до 53,75 рупий (69 центов) за килограмм. Одной из причин роста цен стала рекордная жара, из-за которой производство в некоторых районах страны сократилось.

Рост цен создал проблемы для партии власти «Бхаратия Джаната», которая обещала фермерам всестороннюю поддержку и называла развитие сельского хозяйства главным приоритетом. Сейчас дорогие продукты могут негативно сказаться на стартовавшей предвыборной кампании.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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