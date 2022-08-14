Вокалист Metallica подал на развод после 25 лет брака

Вадим Карасев

Вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд подал на развод с женой после 25 лет брака

Американский рок-музыкант и вокалист группы Metallica Джеймс Хэтфилд подал на развод с супругой после 25 лет брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на близкие паре источники.

По их данным, Хэтфилд подал документы на развод с художницей по костюмам Франческой Томаси в начале 2022 года. На протяжении нескольких месяцев о расставании пары было неизвестно, супруги не комментировали развод. При этом Хэтфилд и Томаси продолжают общаться, так как воспитывают общих детей.

Пара познакомилась в 1992 году и поженилась спустя пять лет. Во время отношений у них родилось трое детей: две девочки и мальчик. Брак с Томаси стал первым для Хэтфилда.

Ранее стало известно о расставании американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном. При этом знаменитости решили разойтись тихо и остаться друзьями.