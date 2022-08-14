WhiteBIT провела IEO нативного токена WBT на $1,9 млн

Криптовалютная биржа WhiteBIT завершила публичный раунд продажи своего внутреннего токена WBT. Об этом ForkLog рассказали в пресс-службе платформы.

В рамках первичного биржевого предложения WhiteBIT продала 1 млн WBT. Торги завершились через 15 минут после старта. В них поучаствовали 5279 пользователей.

Следующий шаг в дорожной карте WBT — листинг на WhiteBIT. Команда пообещала назвать дату релиза токена в ближайшие дни.

Напомним, в июне WhiteBIT запустила торги бессрочными фьючерсами на биткоин.

В апреле торговая платформа подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

В марте WhiteBIT объявила об интеграции с украинским порталом государственных услуг «Дiя».