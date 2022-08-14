Захарова отреагировала на призыв запретить выдачу виз российской оппозиции
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Захарова отреагировала на призыв запретить выдачу виз российской оппозиции

Захарова отреагировала на призыв запретить выдачу виз российской оппозицииЗахарова назвала «добрым» главу МИД Литвы после призыва запретить визы оппозиции из РФСюжетВизы в Европу:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, заявившего, что не надо выдавать визы российской оппозиции. Свое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции — "пусть сидят в стране и готовят перемены". Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил "поддержку"», — написала Захарова.

О заявлении Ландсбергиса стало известно ранее 14 августа. По его мнению, российская оппозиция должна оставаться в стране, так как «перемены происходят внутри».

О необоходимости прекратить выдачу туристических виз россиянам заявил и президент Латвии Эгил Левитс — по его мнению, его страна, а также Финляндия, Эстония, Чехия и другие государства-единомышленники должны выдвинуть соответствующие требования на европейском уровне.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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