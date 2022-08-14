Законы, вступающие в силу с 15 августа

Согласно закону, с таким заявлением сможет обратиться в суд наследник человека, записанного в качестве отца ребенка. Суд сможет удовлетворить требование только в том случае, если запись сделали с нарушениями, перечисленными в законе, в том числе на основании подложных документов или без свободного волеизъявления того, чье отцовство установили во внесудебном порядке.

Федеральный закон от 04.08.2022 № 362-ФЗ «О внесении изменения в статью 52 Семейного кодекса Российской Федерации»

Согласно документу, родители смогут использовать средства материнского капитала для оплаты образовательных услуг, оказываемых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.

Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»