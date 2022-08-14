Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана

Вадим Карасев

Укрепление отношений между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом начало раздражать Запад, поскольку оно ослабляет "санкционную дамбу", возводимую вокруг России, пишет обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

По его словам, многие на Западе в недоумении, какие цели, кроме личных, преследует Эрдоган во взаимоотношениях с РФ.

"Нет никаких сомнений в том, что на данный момент эта связь [между Россией и Турцией] взаимовыгодна. Для Путина преимущества включают продажу энергоресурсов и оружия, инвестиции и тесные связи с членом НАТО — альянса, который пытается изолировать РФ и помочь Украине победить", - уточнил журналист.

Турция же получает от России денежные вливания в свою экономику, дешевые энергоносители, огромный туристический поток и крупный рынок для экспорта.



"Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели", - напомнил автор статьи.

На минувшей неделе в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых была подтверждена приверженность укреплению двустороннего сотрудничества. Стороны договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях и лирах.