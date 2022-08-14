Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана
Укрепление отношений между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом начало раздражать Запад, поскольку оно ослабляет "санкционную дамбу", возводимую вокруг России, пишет обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
По его словам, многие на Западе в недоумении, какие цели, кроме личных, преследует Эрдоган во взаимоотношениях с РФ.
Турция же получает от России денежные вливания в свою экономику, дешевые энергоносители, огромный туристический поток и крупный рынок для экспорта.
"Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели", - напомнил автор статьи.
На минувшей неделе в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых была подтверждена приверженность укреплению двустороннего сотрудничества. Стороны договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях и лирах.