Запускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google

Вадим Карасев





Google тестирует новую технологию, которая должна ускорить для игроков запуск игр через облачные сервисы, а также поиск облачного сервиса, где доступна та или иная игра. Портал Engadget опубликовал материал, в котором рассказал о новой технологии, внедряемой в поиск Google.

Игроки смогут ввести в поисковой строке Google название игры, после чего, через сниппет с краткой информацией об игре, который выводится справа, сразу запустить найденный проект в облачном сервисе. При этом, поддерживается запуск игр не только через Google Stadia, но и через другие облачные сервисы, в частности, через Xbox Cloud Gaming.

Напомним, сейчас через Xbox Cloud Gaming можно запускать только игры из Game Pass, а также игру Fortnite. Таким образом, если игра находится в подписке Game Pass и доступна для запуска в облачном сервисе, возможность ее запуска будет отображаться в результатах поиска Google рядом с описанием игры. Достаточно нажать одну кнопку, чтобы запустить игру (если вы авторизованы под своим аккаунтом с Game Pass Ultimate на сайте Xbox), как это можно видеть в ролике ниже.

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