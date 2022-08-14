Запускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google
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Запускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google

Запускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google


Google тестирует новую технологию, которая должна ускорить для игроков запуск игр через облачные сервисы, а также поиск облачного сервиса, где доступна та или иная игра. Портал Engadget опубликовал материал, в котором рассказал о новой технологии, внедряемой в поиск Google.

Игроки смогут ввести в поисковой строке Google название игры, после чего, через сниппет с краткой информацией об игре, который выводится справа, сразу запустить найденный проект в облачном сервисе. При этом, поддерживается запуск игр не только через Google Stadia, но и через другие облачные сервисы, в частности, через Xbox Cloud Gaming.

Напомним, сейчас через Xbox Cloud Gaming можно запускать только игры из Game Pass, а также игру Fortnite. Таким образом, если игра находится в подписке Game Pass и доступна для запуска в облачном сервисе, возможность ее запуска будет отображаться в результатах поиска Google рядом с описанием игры. Достаточно нажать одну кнопку, чтобы запустить игру (если вы авторизованы под своим аккаунтом с Game Pass Ultimate на сайте Xbox), как это можно видеть в ролике ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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