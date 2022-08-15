15 диковатых постеров к известным фильмам, созданных нейросетью, которая генерирует изображения по описанию

Всё больше художников ради эксперимента обращаются к искусственному интеллекту, что вовсе неудивительно. При грамотном запросе с описанием деталей и руками из правильного места получается абсолютно непредсказуемый, а часто и очень смешной результат. Вот и в этот раз один из художников обратился к нейросетям DALLE-2 и Midjourney, предложив ИИ переосмыслить постеры к знаменитым фильмам. Помимо названий картин, художник добавил некоторые детали и общее описание сюжета. Результат вышел бомбический. В этот раз даже ничуть не преувеличиваем — смех в голос мы вам гарантируем!

Смурфики в 3D

Парк юрского периода

Форсаж 6

Судя по всему, при создании этого постера, художник добавил фразы из фильма, посвящённые семье («Нет ничего важнее семьи», например), которые давно превратились в мемы.

Сумерки

Человек-паук

Крокодил Данди

Бешеные псы

Внимание, вопрос: почему у одних ноги, а у других лапы?

Трансформеры

Бэтмен

Аватар

К слову, в Гане умеют рисовать что-то подобное и не обращаясь к нейросети. Хотя, возможно, ИИ именно там проходил своё обучение.

Звёздные войны

Челюсти

Дьявол носит Прада

Нейросеть — создание простое (лёгкая ирония), воспринимающее всё буквально, поэтому сам Сатана записан в главные модники Нью-йорка.

Годзилла

Черепашки-ниндзя

Постеры получились настолько психоделичными, что многие пользователи отмечают, что хотели бы пересмотреть некоторые фильмы, но с некоторым переосмыслением. А переосмыслить тут есть что. Ну и посмеяться, конечно же 🙂