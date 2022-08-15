15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока, показывающих, как много творчества и веселья было в его картинах
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15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока, показывающих, как много творчества и веселья было в его картинах

15 фактов со съёмок фильмов Альфреда Хичкока, показывающих, как много творчества и веселья было в его картинах

Альфред Хичкок — это не только режиссёр, это ещё и феномен, легенда и брэнд. Все или почти все о нём что-то слышали, но вот работал он уж довольно давно, поэтому попробовать посмотреть его фильмы отваживаются не очень немногие. А ведь оно того стоит!

Сегодня мы попробуем вовлечь вас в мир творений Альфреда Хичкока через интересные факты о создании его фильмов или о самих его картинах. Несмотря на суровые жанры, в которых работал Хичкок — триллеры и даже ужастики — вокруг его фильмов всегда творилось много веселья. Фирменные хичкоковские камео, крайне специфические по сегодняшним меркам трейлеры фильмов, а какие тогда делали постеры!

А ещё важно помнить, что Хичкок привнёс в индустрию кино множество фишек и решений, которыми пользуются до сих пор.

«Психо» (1960) был снят чёрно-белым исключительно из-за легендарной сцены в душе


Хичкок очень хотел снять кульминационную сцену со знаменитым памятников в качестве декораций, но снимать там было запрещено. Впрочем, Хичкок всегда предпочитал павильоны натуре — чтобы никуда не ездить.

Альфред Хичкок сидит на одном из облаков, сделанных для имитации городского пейзажа за окном в фильме «Верёвка» (1948)


Один из первых случаев использования этого приёма в истории кино. На самом деле фильм снимался 10-минутными кусками, а переходы маскировались наездами камеры в спину кого-то из персонажей.

В «Окне во двор» (1954) героиня Грейс Келли зажигает сигарету, держит её во рту, а через мгновение тушит, так и не выкурив

Актриса всегда отказывалась курить в кадре и с помощью хитрости и своего актёрского мастерства смогла устоять и здесь.

Хичкок и огромный телефон, созданный для фильма «В случае убийства набирайте М» (1954)


Первоначально фильм должен был быть немым, но под конец его создания появились технологии звукового кино, и часть сцен были пересняты. Актриса, исполняющая главную роль, Анни Ондра, говорила с чешским акцентом, поэтому её реплики произносила другая актриса — Джоан Бэрри.

Альфред Хичкок показывает Энтони Перкинсу как выглядеть угрожающе, просто стоя на месте. Съёмки «Психо»

А здесь Хичкок показывает Ингрид Бергман, как правильно добавлять яд в кофе на съёмках фильма «Дурная слава» (1946)

Альфред Хичкок и сценарии всех его фильмов к 1966 году

Если вы заинтересовались творчеством Альфреда Хичкока, то знакомство с его фильмографией лучше всего стоит начать с этих картин.

# Интересное
По материалам: twizz

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