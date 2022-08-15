15 фотографий вещей и созданий, которые предстали перед нами в новом и непривычном цвете
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15 фотографий вещей и созданий, которые предстали перед нами в новом и непривычном цвете

15 фотографий вещей и созданий, которые предстали перед нами в новом и непривычном цвете

Мир пестрит красками. Но бывает и такое, что природа или же производитель какого-то продукта выбирает из всей палитры только один основной цвет для своих творений. В результате он настолько прочно входит в нашу жизнь, что мы непременно ассоциируем этот фрукт или упаковку от конфет строго с этим цветом. И какой же происходит диссонанс у нас в голове каждый раз, когда перед нами предстаёт тот же продукт, но уже в новой раскраске!

Не верите? Посмотрите и убедитесь сами, каково это увидеть привычную сочную красную клубничку в блёклом белом цвете.

Серый Skittles

А как же попробовать радугу на вкус?

Острый фиолетовый перец чили

Пучок разноцветной моркови

Белая клубника

Pineberry — это сорт белой клубники с красными семенами и вкусом ананаса.

Голубой лобстер — один на два миллиона

Белое яблоко

Батат, который меняет цвет внутри в зависимости от своей кожуры

Белый батат имеет фиолетовую внутреннюю часть, а фиолетовый сладкий картофель имеет белый цвет внутри.

Полностью ярко-красный лук

Красные бананы

Жёлтый арбуз

Разрезали с мужем арбуз, который купили на днях на фермерском прилавке, и узнали, что жёлтые арбузы — это вещь!

Вкусное чёрное мороженое

Голубая туалетная бумага в одном из ресторанов

Рестораны и кафе часто умеют удивлять людей своим креативным подходом к оформлению, которое может касаться даже каких-то мелочей. Взгляните сами.

Непривычная оранжевая упаковка KitKat

Киви сразу в трёх цветах: золотистый, зелёный и красный

Чёрная кукуруза из Перу

# Интересное
По материалам: twizz

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