15 фотографий вещей и созданий, которые предстали перед нами в новом и непривычном цвете
Мир пестрит красками. Но бывает и такое, что природа или же производитель какого-то продукта выбирает из всей палитры только один основной цвет для своих творений. В результате он настолько прочно входит в нашу жизнь, что мы непременно ассоциируем этот фрукт или упаковку от конфет строго с этим цветом. И какой же происходит диссонанс у нас в голове каждый раз, когда перед нами предстаёт тот же продукт, но уже в новой раскраске!
Не верите? Посмотрите и убедитесь сами, каково это увидеть привычную сочную красную клубничку в блёклом белом цвете.
Серый Skittles
А как же попробовать радугу на вкус?
Острый фиолетовый перец чили
Пучок разноцветной моркови
Белая клубника
Pineberry — это сорт белой клубники с красными семенами и вкусом ананаса.
Голубой лобстер — один на два миллиона
Белое яблоко
Батат, который меняет цвет внутри в зависимости от своей кожуры
Белый батат имеет фиолетовую внутреннюю часть, а фиолетовый сладкий картофель имеет белый цвет внутри.
Полностью ярко-красный лук
Красные бананы
Жёлтый арбуз
Разрезали с мужем арбуз, который купили на днях на фермерском прилавке, и узнали, что жёлтые арбузы — это вещь!
Вкусное чёрное мороженое
Голубая туалетная бумага в одном из ресторанов
Рестораны и кафе часто умеют удивлять людей своим креативным подходом к оформлению, которое может касаться даже каких-то мелочей. Взгляните сами.