17 работ художницы, которая задействовала всю магию воображения, чтобы превратить мультяшных героев в людей
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17 работ художницы, которая задействовала всю магию воображения, чтобы превратить мультяшных героев в людей

17 работ художницы, которая задействовала всю магию воображения, чтобы превратить мультяшных героев в людей

Мир мультипликации — это своеобразная мастерская, в которой создаются новые истории. Их цель — наполнить наши души теплом и поведать что-то действительно важное. Исполнить эту важную миссию помогают мультяшные герои. Каждый персонаж имеет свой характер и индивидуальные черты, благодаря которомым мы воспринимаем их как личностей и доверяем сказанным ими словам. Любопытно, а если бы их изобразили не животными и различными существами, а людьми? Художница Шэннон Ли дала волю своей фантазии и представила, как могли бы выглядеть известные мультяшки в человеческих образах. Её эксперимент заслуживает внимания, так как все герои получились невероятно крутыми.

Майк Вазовский и Джеймс Салливан из «Корпорации монстров»

Раджа из мультфильма «Алладин»

Хуманизация — художественное направление, которое за последние годы стало невероятно популярным. Благодаря ему художники имеют возможность продемонстрировать силу своего воображения и фантазии, а также собственное видение некоторых вещей.

Себастьян из мультфильма «Русалочка»

Тимон из мультфильма «Король Лев»

Бородавочник Пумба

Львица Нала

Котёнок Берлиоз из мультфильма «Коты-аристократы»

Котёнок Мари

Раньше хуманизированные изображения создавались преимущественно в стиле аниме. Однако сегодня художники не стесняются экспериментировать и стараются комбинировать различные направления в своих работах.

Котёнок Тулуз

Кову и Киара из мультфильма «Король Лев 2: Гордость Симбы»

Шалун и Ангел из мультфильма «Леди и Бродяга 2»

Ангел

Ещё один Ангел, появившийся в мультсериале «Лило и Стич»

Пег и Леди из мультфильма «Леди и Бродяга»

Витани из мультфильма «Король Лев 2: Гордость Симбы»

Медвежонок Кода из мультфильма «Братец медведь»

shannontuscanylee / Walt Disney Pictures

Явление хуманизации больше присуще фан-арту. Художники стараются изобразить героев с максимальными внешними сходствами, меняя при этом практически всё. А это требует невероятного мастерства.

Бэмби из мультфильма «Бэмби»

shannontuscanylee / Walt Disney Pictures

Здесь вы можете посмотреть, как известных мультяшных героев в человеческом облике нарисовала краснодарская художница.

# Интересное
По материалам: twizz

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