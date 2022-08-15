17 работ художницы, которая задействовала всю магию воображения, чтобы превратить мультяшных героев в людей
Мир мультипликации — это своеобразная мастерская, в которой создаются новые истории. Их цель — наполнить наши души теплом и поведать что-то действительно важное. Исполнить эту важную миссию помогают мультяшные герои. Каждый персонаж имеет свой характер и индивидуальные черты, благодаря которомым мы воспринимаем их как личностей и доверяем сказанным ими словам. Любопытно, а если бы их изобразили не животными и различными существами, а людьми? Художница Шэннон Ли дала волю своей фантазии и представила, как могли бы выглядеть известные мультяшки в человеческих образах. Её эксперимент заслуживает внимания, так как все герои получились невероятно крутыми.
Майк Вазовский и Джеймс Салливан из «Корпорации монстров»
Раджа из мультфильма «Алладин»
Хуманизация — художественное направление, которое за последние годы стало невероятно популярным. Благодаря ему художники имеют возможность продемонстрировать силу своего воображения и фантазии, а также собственное видение некоторых вещей.
Себастьян из мультфильма «Русалочка»
Тимон из мультфильма «Король Лев»
Бородавочник Пумба
Львица Нала
Котёнок Берлиоз из мультфильма «Коты-аристократы»
Котёнок Мари
Раньше хуманизированные изображения создавались преимущественно в стиле аниме. Однако сегодня художники не стесняются экспериментировать и стараются комбинировать различные направления в своих работах.
Котёнок Тулуз
Кову и Киара из мультфильма «Король Лев 2: Гордость Симбы»
Шалун и Ангел из мультфильма «Леди и Бродяга 2»
Ангел
Ещё один Ангел, появившийся в мультсериале «Лило и Стич»
Пег и Леди из мультфильма «Леди и Бродяга»
Витани из мультфильма «Король Лев 2: Гордость Симбы»
Медвежонок Кода из мультфильма «Братец медведь»
Явление хуманизации больше присуще фан-арту. Художники стараются изобразить героев с максимальными внешними сходствами, меняя при этом практически всё. А это требует невероятного мастерства.
Бэмби из мультфильма «Бэмби»
Здесь вы можете посмотреть, как известных мультяшных героев в человеческом облике нарисовала краснодарская художница.