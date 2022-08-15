18 горе-визажистов, которые сделали клиентам столь впечатляющий мейк, что его точно никто не сможет забыть
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18 горе-визажистов, которые сделали клиентам столь впечатляющий мейк, что его точно никто не сможет забыть

18 горе-визажистов, которые сделали клиентам столь впечатляющий мейк, что его точно никто не сможет забыть

Макияж — великая сила. Грамотное использование косметических средств позволяет улучшить внешность любого человека и подчеркнуть её выгодные стороны. Именно поэтому мейкап незаменим во многих сферах. Он крайне важен в кино, театре, в модельном бизнесе. Однако между «хорошо» и «плохо» очень тонкая грань. К сожалению, некоторые визажисты забывают об этом золотом правиле, придерживаясь позиции «побольше да пожирнее». В результате доверчивые девушки, решившиеся отправиться на приём к такому мастеру, получают некачественную работу, которая вызывает только смех и недоумение у окружающих.

Агрессивный контуринг во всей красе

Её глаза выглядят уставшими из-за такого тяжёлого макияжа

Девушка выглядит, как мультяшный персонаж

Клиентке всего лишь одиннадцать лет

Уже нет. Теперь она 30-летняя сахарная крошка, которая думает, что является влиятельной фигурой в мире роскоши.

Тот самый момент, когда визажист подобрал тон к куртке, а не к лицу

А теперь немного румянца! Готово!

Сложно сказать, что тут удалось лучше — брови или губы

Выглядит как манекен в витрине.

Как будто в музее мадам Тюссо.

Совсем слегка припудрим

Старания визажиста бесценны

Я предпочитаю второй, потому что он исключает иллюзию крысиных зубов.

Визажист взял деньги за этот кошмар

Здесь есть на что посмотреть

Некоторые визажисты считают, что все женщины хотят быть более оранжевыми

Обмакнула кисть в сыр начо.

Бывает и хуже

Вы бы купили у этого визажиста курс по контурированию?

Как стать бронзовой статуей.

Выглядит ярче, чем статуэтка Оскара.

На первый взгляд кажется, что это шутка, но нет

Это будет потрясающе смотреться на сцене!! Я смогу увидеть её с Луны.

Здесь вы можете посмотреть на работы других, но более талантливых мастеров. Они перекрыли старые татуировки и дали неказистым рисункам новую жизнь.

# Интересное
По материалам: twizz

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