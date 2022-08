2 новые игры стали доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold

Вадим Карасев





Игроки с приставками Xbox One и Xbox Series X | S, которые подписаны на Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate, могут загрузить бесплатно вторую порцию августовских игр по программе Games With Gold. Игры уже доступны, чтобы забрать их к себе на аккаунт и загрузить на приставку — это Monaco: What’s Yours is Mine и ScourgeBringer.

Напомним, сегодня игры по Games With Gold доступны подписчикам через браузер, с завтрашнего дня они будут отображаться в разделе «Мои игры и приложения» на приставках.

Monaco: What’s Yours is Mine

Monaco: What’s Yours Is Mine — игра об ограблениях. Соберите первоклассную команду воров и совершите идеальное преступление.

ScourgeBringer

ScourgeBringer от создателей NeuroVoider – это динамичный платформер в жанре роглайт со свободным перемещением.

