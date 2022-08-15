Алена Долецкая рассказала о встрече с Беном Аффлеком: "Парень оказался зачетным"
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Алена Долецкая рассказала о встрече с Беном Аффлеком: "Парень оказался зачетным"

Алена Долецкая рассказала о встрече с Беном Аффлеком: "Парень оказался зачетным"

Бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая написала в телеграме пост, посвященный Бену Аффлеку, который 15 августа отметил 50-летний юбилей. Журналистка вспомнила, как случайно встретила актера на улицах Лос-Анджелеса.

Иду я по Лос-Анджелесу, а вернее, по Санта-Монике (такой припляжный райончик Лос-Анджелеса), и, страдая топографическим идиотизмом, заблудилась. Сюда поворачиваю, туда поворачиваю, а нужной улицы нет. И из-за какого-то неуклюжего разворота вбахиваюсь головой в живот прохожего, высокого мужчины. В ужасе прикладываю ручки к сердцу: Sorry, sorry, my apologies! Поднимаю глаза, и е-мое! Бен Аффлек. Улыбается, спрашивает, куда мне нужно. "Мне бы попасть вот в бутик-отель Х на улице Y. И он такой: "Sure! Сам провожу". И — повел. Шла я реально по воздуху. Жаль, что быстро дошли. Парнем он оказался зачетным, благодарила его как никогда, но (!) Беном не назвала специально. Чтобы он потом подумал, какие бывают прекрасные залетные фиалки, которые не знают, что это Бен Аффлек. С днем рождения, Бен! You're the best. За JLo отдельное спасибо (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Долецкая в своем телеграм-канале. Ранее она рассказывала о личной встрече с Викторией Бекхэм.

Свой юбилей Бен Аффлек отмечает в новом статусе: 16 июля актер женился на Дженнифер Лопес, с которой осенью прошлого года он возобновил отношения после почти 20-летнего перерыва. Отмечать день рождения Бен планирует с детьми от первого брака с Дженнифер Гарнер. Недавно Бен выставил на продажу свой особняк в Калифорнии, теперь он вместе с Джей Ло живет в доме в Бель-Эйр. Сейчас пара планирует глобальную реконструкцию дома и участка.


Бен Аффлек, 2012 год
Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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