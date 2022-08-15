Алена Свиридова удивила своим увлечением

Певица Алена Свиридова рассказала о своем хобби, для которого даже выделила отдельное помещение. Алена Свиридова вовсе не такая хрупкая, как кажется на первый взгляд. На самом деле, у артистки есть талант, о котором она до сих пор подробно не рассказывала. Этот талант вылился в целое увлечение, для которого звезда отвела отдельное помещение. Оказывается, исполнительница хита «Розовый фламинго» обожает строить. У певицы есть своя мастерская, где артистка хранит свои инструменты. «Мне нравится покупать всякие инструменты, с удовольствием хожу в магазины, где продаются пилы, сверла, молотки. У меня в гараже есть нечто вроде мастерской, в которой идеальный порядок — инструменты висят на специальных крючках. Я даже купила деревообрабатывающий станок», — поделилась Свиридова в интервью газете «Аргументы и Факты».Кстати, к строительству дачи в Крыму Алена имеет непосредственное отношение. Певица сама спроектировала веранду и даже занималась кладкой кирпича. Певица признается, что страсть к строительству у нее с детства. Еще ребенком она ловко забивала гвозди, а еще строгала и пилила. Возможно, именно любовь к физическому труду позволяет 60-летней Свиридовой быть стройной и выглядеть гораздо моложе своих лет. «Не стоит верить в чудеса – лишний вес появляется исключительно от «неправильной» пищи. Я давно отказалась от жирного. Также я сознательно уменьшаю порции, оставляя чувство легкого недоедания вместо переедания. И конечно, активный образ жизни, который лишним не бывает. Хочешь похудеть – прочь из дома», — рассказывала Алена.