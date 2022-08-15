Аналитик предупредил о возможном падении рубля
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Аналитик предупредил о возможном падении рубля

Аналитик предупредил о возможном падении рубля«Прайм»: аналитик Кочетков спрогнозировал падение рубля на 5-7 процентовСюжетСнижение ставки по кредитам:

Выход на Московскую биржу нерезидентов может привести к падению курса рубля на пять-семь процентов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Эксперт подчеркнул, что нерезиденты из дружественных стран инвестировали не более 10 процентов от всего объема облигаций федерального займа (ОФЗ) во владении нерезидентов. «То есть потенциальный объем на продажу ОФЗ может составить 140-280 млрд рублей, но далеко не все 2,8 трлн рублей, которые находились во владении нерезидентов на конец февраля текущего года», — пояснил Кочетков.

По его мнению, существуют ожидания снижения доходностей ОФЗ на фоне понижения ставки Центробанка. Однако интерес инвесторов к российским ценным бумагам может вызвать развитие торговых отношений со страной, а также валютные ограничения и инфляция в дружественных странах.

«Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ не будет столь катастрофичным», — резюмировал эксперт.

22 июля Центробанк снизил ключевую ставку по кредитам на 1,5 процентных пункта — до 8 процентов годовых. Понижение стало пятым подряд. Ставка закрепилась на отметке ниже, чем до 24 февраля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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