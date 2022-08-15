Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель

Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель

Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель


Приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты за период с 6 по 12 августа составил $17 млн. Такие оценки привели аналитики CoinShares.


«Трудно определить, является ли это значимым изменением настроений. […] Отток сопровождался низким объемом торгов и восстановлением цен. Это может отражать незначительную волну фиксации прибыли», — отметили специалисты.


Данные: CoinShares.

В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $20,9 млн. В структуры, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован приток клиентских средств ($2,6 млн).


Поступления в продукты на базе Ethereum ($0,1 млн) спустя семь недель фактически остановились. В инструменты на базе других альткоинов инвесторы за неделю суммарно вложили $3,9 млн.


Данные: CoinShares.

Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.


Ранее директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс спрогнозировала достижение биткоином нового исторического максимума в ближайшие 24 месяца.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика coinshares, фонды, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Джонни Депп снимет фильм об Амедео Модильяни
Джонни Депп снимет фильм об Амедео Модильяни
В 19 населенных пунктах Иркутской области отключили электроэнергию из-за грозы
В 19 населенных пунктах Иркутской области отключили электроэнергию
Стартап .bit привлек $13 млн для развития сообщества
Стартап .bit привлек $13 млн для развития сообщества
Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова: в чем суть иска, сколько требует бизнесмен
Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова: в чем суть иска,
Консольный эксклюзив Xbox, игра High on Life, появится на Gamescom с новой демонстрацией
Консольный эксклюзив Xbox, игра High on Life, появится на Gamescom с
Россияне бросились платить «Миром»
Россияне бросились платить «Миром»
В Греции вернули конфискованную американцами иранскую нефть
В Греции вернули конфискованную американцами иранскую нефть
"Улетели в кювет": звезды "Дома-2" попали в аварию в Крыму
"Улетели в кювет": звезды "Дома-2" попали в
Суд признал недостоверными слова Венедиктова о Пригожине
Суд признал недостоверными слова Венедиктова о Пригожине
Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель
Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние
Баян дня: забавный случай на радио
Баян дня: забавный случай на радио
Филипп Киркоров пристроился сзади к суперзвезде
Филипп Киркоров пристроился сзади к суперзвезде

Топ на сегодня

Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»

Еще по теме

Аналитики зафиксировали крупнейший с ноября 2021 года приток средств в биткоин-фонды
Аналитики зафиксировали рекордный приток средств в медвежьи биткоин-фонды
Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
CoinShares отчиталась о росте прибыли на фоне восстановления рынка