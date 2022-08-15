Аналитики зафиксировали первый отток из криптофондов за последние семь недель

Приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты за период с 6 по 12 августа составил $17 млн. Такие оценки привели аналитики CoinShares.

«Трудно определить, является ли это значимым изменением настроений. […] Отток сопровождался низким объемом торгов и восстановлением цен. Это может отражать незначительную волну фиксации прибыли», — отметили специалисты.

Данные: CoinShares.

В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $20,9 млн. В структуры, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован приток клиентских средств ($2,6 млн).

Поступления в продукты на базе Ethereum ($0,1 млн) спустя семь недель фактически остановились. В инструменты на базе других альткоинов инвесторы за неделю суммарно вложили $3,9 млн.

Данные: CoinShares.

Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.

Ранее директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс спрогнозировала достижение биткоином нового исторического максимума в ближайшие 24 месяца.

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