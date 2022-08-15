Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ

Вадим Карасев

Компания Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

Американская корпорация Apple потребовала от видеохостинга Rutube спрятать контент государственных СМИ в iOS-приложении. Об этом сообщила пресс-служба отечественной платформы.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media" (изданий, финансируемых государством — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в компании. Представители видеохостинга добавили, что сегодня приложение доступно в 171 стране.

Apple дала Rutube две недели на решение проблемы со скрытием контента. Отмечается, что в противном случае приложение будет удалено из магазина. «Команда национального видеохостинга уже ограничила доступ к приложению Rutube в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси. На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут», — добавили в компании.

В Rutube также указали, что не намерены ограничивать распространение российских СМИ. Такой шаг, по мнению представителей платформы, нарушал бы права русскоязычного населения.

В мае Rutube подвергся хакерской атаке, которая стала крупнейшей в истории видеохостинга. В сети тогда распространились сообщения об утере исходного кода ресурса, без которого его восстановление невозможно. Представители компании подтвердили данные о кибератаке, но опровергли информацию об утере исходного кода.

Ответственность за кибератаку взяли на себя хакеры из группировки Anonymous. Позже стало известно, что злоумышленники проникли в систему Rutube за два месяца до сбоя сервиса и все это время изучали его инфраструктуру.