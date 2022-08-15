Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына в первый день рождения
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Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына в первый день рождения

Арзамасова и Авербух устроили праздник для сына в первый день рождения
Актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух  поделились видео с первого дня рождения их сына Левушки. Лиза Арзамасова и Илья Авербух в личных  микроблогах поделились с поклонниками трогательными кадрами, показав, как они отпраздновали день рождения первенца. Их сынишке Левушке исполнился годик. Примечательно, что родители именинника не стали устраивать пышных торжеств, решив отметить день рождения Левушки в домашней атмосфере с самыми близкими. По этому случаю все ледовые репетиции Авербух отменил. Судя по счастливому взгляду Ильи, сынишку Левушку он просто обожает и не спускает с рук. Видео с именинником Левушкой снимали прямо в его детской спаленке. Тут есть и колыбелька с мягкой периной, и пушистый коврик, на котором малыш может играть, и развивающие игрушки. Все спальню Лиза Арзамасова украсила воздушными шариками, заказав для малыша большой гелевый шар в форме единички. Ведь для Левушки это первый день рождения. «Банальности сразу становятся мудростями, как только дело касается личного… Сын… Спасибо тебе до Неба, что выбрал нас! 🙏🏻❤️ Спасибо!!! Этот год вместил в себя столько счастья, столько важных событий! Невозможно поверить, что УЖЕ год, что ЕЩЁ год. ❤️ С Днём Рождения, Лёвушка!!! Будь счастлив бесконечно!!! ❤️» - написала Лиза в Телеграм-канале. «С днем рождения, Левушка! И с днем рождения вас, дорогие родители. Здоровья, счастья, любви! Вы самые замечательные», «Лизонька, Илья! Поздравляю. Здоровья Лёвушке. Пусть в вашей семье всё будет ХОРОШО. 🌹», «С днём рождения сына!!!🥳✨Счастья, здоровья, любви 🤍», «С днём Рождения Лёвочку!!❤️ и тебя Лиза с праздником❤️ без тебя не было бы и прекрасного сына😍🥳», - присоединились к поздравлениям поклонники звездной пары.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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