Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года

Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года

Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы годаСериал «Белый лотос» получил пять наград премии HCA TV Awards

Ассоциация голливудских критиков объявила результаты премии HCA TV Awards и назвала лучшие фильмы, сериалы и актеров года. Об этом сообщает Deadline.

Сериал «Белый лотос» от HBO получил сразу пять наград: «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала или фильма», «Лучшая режиссура мини-сериала или фильма», «Лучший актер второго плана в мини-сериале» (Мюррей Бартлетт) и Лучшая актриса второго плана в мини-сериале (Дженнифер Кулидж).

Лучшей драмой на сетевом телевидении признали «Это мы», а на кабельном — проекты «Наследники» и «Лучше звоните Солу». «Начальная школа Эбботт» стала лучшей комедией на сетевом ТВ, в то время как на кабельном победу одержало шоу «Что мы делаем в тени». «Рик и Морти» отметили как лучший мультсериал.

Билл Хэйдер («Барри») был объявлен лучим актером в комедии, среди комедийных актрис лидером стала Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»). Из драматических актеров награду получил Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»), а из актрис — Мелани Лински («Шершни»). За роли в мини-сериалах призов были удостоены Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни») и Сара Полсон («Импичмент»).

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные приметы
Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные
Быстрые прокси для любых задач: где купить?
Быстрые прокси для любых задач: где купить?
Складные столы для дома: критерии при выборе и покупке
Складные столы для дома: критерии при выборе и покупке
2 новые игры стали доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
2 новые игры стали доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
"Почему не ягодицы?": переименовавшийся в "Ягодки" Wildberries высмеяли в Сети
"Почему не ягодицы?": переименовавшийся в
Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года
Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года
МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16 августа
МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16
Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17
Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17
Российский военкор нашел способ купить американские ракеты в даркнете
Российский военкор нашел способ купить американские ракеты в даркнете
Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games
Мила Кунис отмечает 39-летие! Красивые фото звезды фильма "Черный лебедь" (16 фото)
Мила Кунис отмечает 39-летие! Красивые фото звезды фильма

Топ на сегодня

Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото модели-актрисы (16 фото)
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC

Еще по теме

«Рассказ служанки» - главный победитель Emmy-2017
Названы лучшие сериалы года
"Эмми-2016": победители и шоу
"Корона", "Тед Лассо", "Ход королевы" и другие победители премии "Эмми-2021"