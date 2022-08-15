Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух рук в бою
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух рук в бою

Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух рук в бою

Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух рук в бою


Ожидаемая игра Atomic Heart должна появиться до конца года, и в ближайшее время, вероятно в рамках Gamescom, разработчики проекта покажут новый трейлер, о чем стало известно ранее. А пока студия Mundfish продолжает подогревать интерес к шутеру с элементами ролевой игры при помощи публикации новых скриншотов.

Разработчики Atomic Heart показали новый скриншот игры, который они подписали словами: «Бесшовная Боевка в Atomic Heart, позволяет одновременно использовать обе руки, и это просто великолепно!». Ниже можно видеть этот скриншот.


Напомним, что Atomic Heart планируют выпустить с сентября по декабрь 2022 года, более точной даты пока нет. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games
Мила Кунис отмечает 39-летие! Красивые фото звезды фильма "Черный лебедь" (16 фото)
Мила Кунис отмечает 39-летие! Красивые фото звезды фильма
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах
"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в
Майкл Сэйлор назвал правильным решение MicroStrategy инвестировать в биткоин
Майкл Сэйлор назвал правильным решение MicroStrategy инвестировать в
Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ
Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ
Цыганские дети жестоко избили 10-летнего россиянина
Цыганские дети жестоко избили 10-летнего россиянина
Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух рук в бою
Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух
Hyundai создаст институт ИИ и робототехники
Hyundai создаст институт ИИ и робототехники
Власти КНР изъяли тысячи карт из-за отсутствия на них территориальных претензий
Власти КНР изъяли тысячи карт из-за отсутствия на них территориальных
В России согласовали меру поддержки «нахлобучивавшей» государство отрасли
В России согласовали меру поддержки «нахлобучивавшей» государство
Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется сильная магнитная буря
Каким будет геомагнитный фон 15 августа 2022 года и когда начнется

Топ на сегодня

Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото модели-актрисы (16 фото)
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC

Еще по теме

Создатели Atomic Heart показали загрузочный экран игры
Новый трейлер Atomic Heart появится в начале февраля, он будет содержать анонс
Новый трейлер Atomic Heart загадочно обозначил дату релизу
Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза