Авторы Atomic Heart показали на новом скриншоте использование двух рук в бою

Вадим Карасев





Ожидаемая игра Atomic Heart должна появиться до конца года, и в ближайшее время, вероятно в рамках Gamescom, разработчики проекта покажут новый трейлер, о чем стало известно ранее. А пока студия Mundfish продолжает подогревать интерес к шутеру с элементами ролевой игры при помощи публикации новых скриншотов.

Разработчики Atomic Heart показали новый скриншот игры, который они подписали словами: «Бесшовная Боевка в Atomic Heart, позволяет одновременно использовать обе руки, и это просто великолепно!». Ниже можно видеть этот скриншот.





Напомним, что Atomic Heart планируют выпустить с сентября по декабрь 2022 года, более точной даты пока нет. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.