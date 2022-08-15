Байден подвергся насмешкам после очередной велопрогулки
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Байден подвергся насмешкам после очередной велопрогулки

Байден подвергся насмешкам после очередной велопрогулкиПользователи Twitter высмеяли прогулку на велосипеде президента США Байдена

Президент США Джо Байден подвергся насмешкам со стороны пользователей Twitter. В социальной сети активно обсуждают его очередную велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине.

На видео, которое опубликовали в интернете, американский лидер проехал мимо журналистов на велосипеде, однако отвечать на их вопросы отказался. В июне Байден совершил аналогичную поездку — президент не удержал равновесие.

«Когда СМИ так аплодировали и приветствовали президента? Радовались ли они тому, что на этот раз он не упал?» — написал пользователь Iron_n_Wood.

«Не могу поверить, что они снова посадили его на велосипед», — удивился пользователь HungarianFalcon.

«Почему они хлопают?! Аплодируют, будто пятилетнему, который только что прошел 10 футов на своих тренировочных колесах», — пишет пользователь Kim.

«Справедливости ради, меньше шансов пораниться, упав на песок», — заметил пользователь Zaggs.

28 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение президента США Джо Байдена переизбраться на следующих выборах в 2024 году. Позже Bloomberg написал, что Байден объявит о выдвижении на второй срок после выборов в Конгресс 8 ноября.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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