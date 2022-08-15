Bitfarms сообщила об убытке в $142 млн за второй квартал

По итогам второго квартала Bitfarms с листингом на Nasdaq и фондовой бирже Торонто зафиксировала чистый убыток в размере $142 млн. За апрель-июнь майнинговая компания добыла 1257 BTC, говорится в пресс-релизе.

Общая выручка составила $42 млн. Показатель на 4% превысил результат, полученный в январе-марте. Хешрейт компании вырос на 33%, до 3,6 EH/s.

За отчетный период Bitfarms продала 3357 BTC на $69 млн. Ранее она отказалась от стратегии накопления биткоина. Вырученные средства фирма направила на сокращение кредитной линии от Galaxy Digital до $38 млн.

«Вступая во вторую половину 2022 года, мы сосредоточены на обеспечении нашего роста и максимизации прибыльности», — заявил президент и главный операционный директор Bitfarms Джефф Морфи.

Компания также перенесла поставку и оплату части оборудования для майнинга на следующий год.

«Мы оптимизировали ресурсы, отложив капиталовложения в размере $39 млн с четвертого квартала 2022 года на 2023 год», — отметил финансовый директор организации Джефф Лукас.

Весной аналитики Arcane Research включили Bitfarms в пятерку самых переоцененных рынком публичных майнинговых компаний, согласно разработанной ими метрике. Лидером «антирейтинга» оказалась Marathon Digital Holdings.

Напомним, в июне большинство публичных майнеров начало распродавать запасы в биткоине, ликвидировав 14 600 BTC.

В июле тенденция продолжилась: майнеры реализовали 5767,9 BTC при совокупной добыче 3478 BTC.