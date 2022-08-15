Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной

Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Анна брянская угрожает вернуться на Дом-2 и устроить там разборки с Анной Самониной и её мамой. Однако из бывших участниц Дом-2, которая не пожелала возвращаться на Дом-2 неожиданно написала, что Анне Самониной и её матери дневное сообщение, так как они чересчур часто упоминали её в эфирах во время пребывания на Дом-2. Естественно, Брянская от этого в бешенстве и намеревается заявиться на проект, чтобы переговорить с «жирными старухами» и поставить на место всё семейство Самониных.

По словам самой Брянской, она целый год встречалась с надёжным и самодостаточным мужчиной, однако они неожиданно поругались и разорвали отношения. И это довольно интересно, так как буквально полтора месяца назад Брянская явно гуляла до утра с Адеевым и призналась ему в любви, а потом резко пошла на попятную и заявила, что не говорила такого.

Некоторое время назад Брянская вернулась в Россию из Турции и, разумеется, вспомнила про Дом-2 вместе с Лешей, Аней и, естественно, её родственниками, которые и не думают приезжать на Дом-2 из-за разборок. Зато сама Аня Брянская решила навестить старых друзей и устроить настоящий переполох.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
В полтора раза выросли налоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области
В полтора раза выросли налоговые доходы консолидированного бюджета
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает зарабатывать в России
Группа Little Big оказалась неинтересна западной публике и продолжает
В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных местах
В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных
В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»
В Венгрии сравнили культуру отмены с «духовным убийством»
Умер автор граффити с целующимся Брежневым в Берлине
Умер автор граффити с целующимся Брежневым в Берлине
S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз
S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз
Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг
Какие предметы и вещи категорически нельзя давать в долг
Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах Запорожской АЭС
Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах

Топ на сегодня

Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную
Почему не стоит обгонять на повороте, наплевав на сплошную
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и

Еще по теме

Брянская начала угрожать Адееву, который её оклеветал
Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую
Брянская бросила Авдеева после ночи любви и жёстко над ним посмеялась
Самонина хочет родить Адееву ребёнка