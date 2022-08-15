Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной

Вадим Карасев

Однако из бывших участниц Дом-2, которая не пожелала возвращаться на Дом-2 неожиданно написала, что Анне Самониной и её матери дневное сообщение, так как они чересчур часто упоминали её в эфирах во время пребывания на Дом-2. Естественно, Брянская от этого в бешенстве и намеревается заявиться на проект, чтобы переговорить с «жирными старухами» и поставить на место всё семейство Самониных.По словам самой Брянской, она целый год встречалась с надёжным и самодостаточным мужчиной, однако они неожиданно поругались и разорвали отношения. И это довольно интересно, так как буквально полтора месяца назад Брянская явно гуляла до утра с Адеевым и призналась ему в любви, а потом резко пошла на попятную и заявила, что не говорила такого.Некоторое время назад Брянская вернулась в Россию из Турции и, разумеется, вспомнила про Дом-2 вместе с Лешей, Аней и, естественно, её родственниками, которые и не думают приезжать на Дом-2 из-за разборок. Зато сама Аня Брянская решила навестить старых друзей и устроить настоящий переполох.